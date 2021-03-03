Вашингтон, , 19:27 — REGNUM 80 конгрессменов США от Демократической партии призвали президента Джо Байдена отменить предпринятые экс-президентом Дональдом Трампом «жестокие» санкции в отношении Кубы. Об этом 3 марта сообщает Reuters.

Отмечается, что желание конгрессменов отменить санкции, указывает на попытку возобновления сотрудничества с Кубой.

«Одним лишь движением ручки вы можете помочь страдающим кубинским семьям и обеспечить более продуктивное сотрудничество между нашими странами», —сообщается в письме конгрессменов, которое корреспонденты Reuters имели шанс увидеть.

Напомним, что Байден продлил действующие против Кубы санкции США еще в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, указанный режим был введен в 1996 году и несколько раз дополнялся новыми ограничениями. В частности, согласно документу, зарегистрированным в США кораблям запрещается заход в кубинские территориальные воды с целью недопущения «массовой миграции с Кубы».