Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Планшетный ПК Apple iPad mini 6 может появиться в магазинах во второй половине 2021 года. Об этом 3 марта сообщает южнокорейский портал Naver.

Инсайдеры сообщили, что Apple может выбрать новое название для этого устройства, поскольку диагональ его дисплея может быть больше, чем у iPad mini текущего поколения. Они также отметили, что проект нового планшетного ПК Apple уже прошёл начальный этап разработки и перешёл на следующую стадию.

Издание Wccftech в свою очередь напомнило, что ранее в сети появилась информация о том, что устройство может выйти в продажу уже в марте 2021 года. СМИ также сообщали, что в случае Apple iPad mini 6 Apple может отказаться от использования интерфейса USB Type-C в пользу собственного Lightning. Впрочем, некоторые издания отметили, что к этой информации стоит отнестись критически.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Австралии подал в суд на Apple из-за взорвавшегося iPhone X