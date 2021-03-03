Белград, 3 марта, 2021, 19:11 — ИА Регнум. «Референдум» о Косово прошел в 1389 году. Об этом заявил патриарх СербскийПорфирий с интервью телеканалу РТС 2 марта.

Julian Nyča Монастырь Дечани. Косово

По словам патриарха, хотя сербское государство в настоящий момент «не присутствует в Косово в полном смысле этого слова, Косово по сути является частью Сербии».

«Косово для нас не только колыбель нашего народа, это еще и кивот, переполненный мощами святых. Косово для нас не просто геополитический вопрос, но и вопрос нашей идентичности. Я полностью уверен, что, несмотря на реальные политические обстоятельства, которые не на стороне нашего народа, наше государство делает все, чтобы дипломатическими и стратегическими методами прежде всего сохранить мир, и чтобы сделать как можно больше на благо нашего народа», — подчеркнул патриарх Порфирий.

Глава Сербской православной церкви полагает, что любой сербский патриот не может даже подумать о том, что Косово не является частью Сербии. «Разговаривать о совместной жизни — да, но что касается церкви, все, что выходит за эти рамки, значило бы отказ от нашего бытия», — заявил он.