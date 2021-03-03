Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM Беспартийный депутат петербургского Законодательного собрания Михаил Амосов призвал отменить визы между Россией и странами Евросоюза. Такое предложение он высказал после встречи с генеральным консулом Швеции в Санкт-Петербурге Евой Сундквист.

Амосов, в 2019 году баллотировавшийся на пост губернатора Северной столицы, напомнил, что вопрос о снятии визовых ограничений обсуждают не один десяток лет. В 2020 году о теме совсем забыли из-за пандемии коронавируса, но пора вновь вернуть ее в повестку, убежден депутат.

«Моя позиция — визы между Россией и Евросоюзом нужно вообще отменить. Я высказывал ее и на вчерашней встрече. Переговоры об этом шли, но были заморожены. Полагаю, что это неправильно», — заявил Амосов.

Для Петербурга вопрос снятия визовых ограничений актуален прежде всего по экономическим и гуманитарным причинам, так как значительную часть средств городская казна получает от туризма, но свободные контакты нужны и научно-технической и творческой интеллигенции.

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«Общение с людьми, выросшими в других культурах, всегда обогащает, расширяет твои личные представления о мире, делает тебя свободнее. Это всегда интересно. Превращать страну в «осажденную крепость» — глупо. Понятно, что деление на своих и врагов выгодно тем, кто управляет — так проще. Но это обедняет людей и, в конечном счете, саму страну», — считает депутат, избранный в Заксобрание от партии «Яблоко».