Москва, 3 марта 2021, 19:15 — REGNUM Устроенный Киевом «циничный спектакль», организованный вокруг визита председателя Евросовета Шарля Мишеля, заслуживает особого внимания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.
«Пребывание господина Мишеля стало свидетельством солидарности европейской политики с политикой Киева, направленной на уничтожение мирных жителей Донбасса», — отметил Грызлов.
На данный момент, самое главное — это возвращение киевской стороны к соблюдению мер по усилению режима прекращения огня, подчеркнул политик.
«Соответствующие решения должны быть согласованы в рамках диалога между Киевом и Донбассом», — заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросовет за санкционное давление на Россию по вопросам урегулирования в Донбассе, а также выразил надежду на его ужесточение.