Алеппо, Сирия, 3 марта 2021, 19:05 — REGNUM Авиасообщение возобновлено между Ираком и Сирией, сообщает 3 марта SANA.
Так, сегодня, 3 марта, иракский авиалайнер совершил первый с момента приостановки полётов рейс Эрбиль (Иракский Курдистан) — Алеппо (Сирия). Перелёт совершил борт частной иракской авиакомпании Fly Bagdad.
Напомним, международный аэропорт Алеппо был закрыт весной прошлого года на фоне пандемии коронавируса. Полтора месяца назад Алеппо возобновил пассажирские авиаперелёты с Ливаном.
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