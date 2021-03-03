Москва, , 19:15 — REGNUM Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине обсудила новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.

«Это не спровоцированные и не случайные нарушения — это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти», — заявил Грызлов.

По его словам, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.

«Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», — заявил Грызлов.

По-прежнему не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, отметил политик.