Минск, , 19:00 — REGNUM В процессе инициированной Александром Лукашенко новой волны «белорусизации» правоохранительные органы Белоруссии вышли на распространителей националистической символики. На протяжении многих лет в центре Минска, неподалёку от Академии МВД работал один из таких магазинов, объявивший 3 марта о закрытии.

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«Нам тяжело об этом писать, но с марта оффлайн и онлайн-магазины Symbal. by окончательно остановили свою работу на неопределённый срок. Все события, которые последние 8 месяцев происходят вокруг нашей компании, привели к тому, что мы больше не можем арендовать помещения для дальнейшей коммерческой деятельности в любых форматах и удерживать прежний штат сотрудников», — сказано в сообщении symbal.by.

Магазин торговал книгами, сумками, открытками и другой продукцией с символикой, которую активно использовали не только коллаборационисты во время Великой Отечественной войны, но и их последователи — в том числе нынешние. Участники проекта активно популяризировали образы русофобов и террористов, продвигая их в качестве «национальных героев» и символов.

Сейчас магазин на своём сайте предлагает приобрести «несколько электронных товаров с исходными макетами и дизайнами в pdf-файлах». Жалуясь на то, что власти «забили» (убили) оппозиционный проект, националисты предложили способ поддержания себя рублём, сообщив: «Приобретая эти электронные товары — вы помогаете нашей команде в минимальном формате продолжать свою деятельность, вести социальные сети, оплачивать штрафы и другие расходы для сохранения компании».

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Напомним, активное участие в новой волне насильственной русофобской «белорусизации» принимали ушедшие в оппозицию к Лукашенко чиновники и государственные деятели (например, Павел Латушко). Закрывая магазины, принадлежащие внесистемной националистической оппозиции, белорусские чиновники торгуют теми же товарами русофобской символикой через государственные субъекты хозяйствования.