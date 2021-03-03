Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Геймер воссоздал в игре на выживание Valheim город Вайтран из игры The Elder Scrolls V: Skyrim в формате 1:1. Об этом 3 марта сообщает портал Screen Rant.

После того, как пользователь Djchieu рассказал посетителям форума Reddit о своём проекте, они проявили к нему интерес и попросили автора регулярно выкладывать новости. Разработчик сказал журналистам, что ему было трудно удержаться от создания в Valheim чего-то подобного, учитывая его любовь к Skyrim, общей для игр скандинавской тематике и схожести моделей зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщила, что геймер WoodDivision5 нашёл возможность победить финального «босса» Valheim без единого удара. Для этого он использовал 50 прирученных волков. Студия Iron Gate AB выпустила игру в формате раннего доступа 2 февраля 2021 года.

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