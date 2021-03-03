Киев, , 18:58 — REGNUM Завершение строительства «Северного потока — 2» и начало работы этого газопровода станет мощным ударом по Украине, заявил 3 марта украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.

При этом Зеленский затруднился с определением, третьим или четвертым ударом по Украине станет «Северный поток — 2».

«Если «поток» будет достроен, это будет мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может даже четвертый», — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины напомнил, что Киев вместе с Евросоюзом и США прилагал усилия для того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был завершен.

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