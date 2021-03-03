Париж, , 18:55 — REGNUM

По данным Французского института моды (IFM), несмотря на продление зимних распродаж, продажи французского рынка одежды снизились сильнее чем в 2020 году. Об этом 3 марта сообщает Le Monde.

Во Франции специально продлевали зимнюю распродажу до 2 марта, чтобы увеличить продажи одежды. Но сокращение продаж оказалось даже сильнее, чем в 2020 году, когда оно составляло 18,8%. На сегодняшний момент падение в магазинах одежды достигает в среднем 22,4%.

Как говорится в заявлении Alliance de Commerce, «эта очень плохая производительность в основном объясняется закрытием почти 25 тыс. торговых точек с 31 января по всей Франции» после правительственных решений, предписывающих торговым площадям площадью более 20 тыс. м кв. закрыться, чтобы попытаться остановить распространение COVID-19. Другой причиной, сократившей, по заявлению торгового альянса, активность покупателей на 20%, назван комендатский час с 18:00, введённый 16 января по всей Франции.

В конце февраля в Дюнкерке и в регионе Приморские Альпы был введён карантин по выходным дням. Магазины, торгующие товарами не первой необходимости, переживают из-за возможности введения подобного карантина в регионе Иль-де-Франс, на который приходится 30% национальной экономики.

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