Москва, , 18:55 — REGNUM Предоставление организациям субсидий в размере МРОТ за трудоустройство потерявших работу в период эпидемии коронавируса может оказаться эффективным методом, учитывая популярность данной меры поддержки в 2020 году, считает общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 3 марта.

По его словам, таким образом прогнозируется трудоустройство 200 тысяч людей, вставших на трудовую биржу до 1 января 2021 года.

«В самый разгар пандемии, согласно постановлению правительства РФ №576, подобные субсидии в размере МРОТ в апреле и в мае 2020 года уже выплачивали работодателям, которые удерживали у себя в штате не менее 90% персонала по сравнению с мартом 2020 года. В тот момент эта мера поддержки государства была одной из немногих, которой смогли воспользоваться большинство работодателей», — отметил эксперт.

Напомним, что Минтруд планирует запустить федеральную программу, которая предполагает субсидию в размере МРОТ работодателям за трудоустройство потерявших работу в период эпидемии коронавируса.