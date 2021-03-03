Улан-Батор, , 18:54 — REGNUM В Монголии по состоянию 3 марта 11 120 людей получили первую дозу вакцины, сообщает в Министерстве здравоохранения.

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В стране вакцинация идет вакцинация от коронавируса, в первую очередь вакцину получают медики и члены команд, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Тем временем, ряд общественных деятелей недовольны недостаточно быстрой вакцинацией.

Министерство здравоохранения объяснило низкие темпы тем, что перед вакцинацией пациенты должны проходить медицинский осмотр и после получения дозы должны быть под контролем врачей не меньше 30 минут в самом пункте вакцинации, на что уходит много времени.

Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан пообещал ускорить процесс вакцинации с 15 марта.

«В дальнейшем увеличим поставки вакцины. Наша страна получила вакцины «Спутник V», «АстраЗенека» и «Синофарм», и начала вакцинацию. Мы уделяем особое внимание на ускорение перевозки. Но это зависит не только от нас. Есть проблемы, связанные с поставкой вакцины», — заявил Сайнбуянгийн Амарсайхан.

Монголия планирует вакцинировать всех совершеннолетних граждан, что составляет 60% населения, к началу июля 2021 года. Для этого потребуется 4 030 560 доз вакцины. Пока что Монголия получила 460 тысяч доз «АстраЗенека», «Синофарм» и «Спутник V».