Доха, 3 марта 2021, 18:53 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе (Катар). Об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Павлюченкова во II круге уступила Петре Квитовой (Чехия) — 1:6, 3:6. Игра длилась 1 ч 13 мин. Российская спортсменка 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.
В четвертьфинале Квитова сыграет с Анетт Контавейт (Эстония).
Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд — $ 565 530.
Действующая чемпионка соревнований — представительница Белоруссии Арина Соболенко.