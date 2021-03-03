3 марта 2021 | Время чтения 7 мин

Кирилл Зотов, , 19:19 — REGNUM Сразу несколько крупных российских городов будут в ближайшие годы отмечать свои юбилеи. Наиболее крупным событием в этом году обещает стать празднование 800-летия Нижнего Новгорода, в 2023 году готовится отпраздновать 300-летие Екатеринбург, а в 2024-м 450 лет будет отмечать столица Башкирии Уфа. Опыт других крупных мегаполисов показывает, что подобные праздничные даты — хороший повод напомнить о себе федеральному центру и привлечь средства на строительство и реконструкцию важных объектов.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Все флаги будут в гости к нам

В нынешнем году серьёзные усилия направлены на подготовку празднования Нижнего Новгорода. Административному центру ПФО и третьему по численности населения городу России исполняется 800 лет. Региональными властями запланировано благоустройство и развитие 33 объектов городской инфраструктуры, реставрация 69 домов на территории исторического центра. Уже с 2019 года реализуются несколько проектов: фестивали благоустройства исторической среды, фритуров и ряд других. При этом первоначально предполагалось выделить на подготовку города к юбилею 826 млн рублей. Однако губернатор области Глеб Никитин посчитал эту сумму явно недостаточной и попросил у центра 5 млрд на подготовку к юбилею.

Не менее активно готовится к своему 300-летию столица Урала Екатеринбург. К юбилею планируется построить новый автовокзал, ледовую арену на 12 тыс. зрителей, Дворец водных видов спорта, новый конгресс-центр. Существенные изменения может претерпеть транспортная инфраструктура города: откроются новые станции метрополитена, будет расширена сеть трамвайных линий, реконструируются мосты и путепроводы. Общий объем финансирования подготовки города к юбилею в разы больше, чем у Нижнего Новгорода, — 244 млрд 444 млн рублей, что связано с тем, что город также подал заявку и выиграл право на проведение летней Универсиады в 2023 году.

В этом году начала подготовку к своему 450-летнему юбилею Уфа. Предполагается благоустройство 24 общественных пространств, в том числе полное переустройство и развитие набережной реки Белой. Планируется восстановление и реконструкция ряда исторических объектов, строительство объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая крытый стадион на 35 тыс. зрителей и новую республиканскую филармонию, появятся туристические маршруты по городу. Важным направлением работы должно стать появление студенческого кампуса в одном из районов города Распоряжение о праздновании подписано президентом Владимиром Путиным, на данный момент уже создан оргкомитет.

Уфа. Памятник башкирскому поэту Мажиту Гафури Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Эксперты отмечают, что подобные юбилейные торжества часто становятся значимыми событиями федерального масштаба. Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов вспоминает:

«Пожалуй, самый крупный юбилей в России праздновал Санкт-Петербург в 2003 году — 300-летие со дня основания. Под это событие было привлечено порядка 60 млрд рублей, 40 млрд из них — из федерального бюджета. Нужно также отметить празднование 1000-летия Казани в 2005 году. Причем Татарстан финансово справился практически самостоятельно: из 54 млрд рублей только 8 млрд было выделено из федерального бюджета. Ещё можно вспомнить 350-летие со дня основания Пензы (2013 год), на праздничные мероприятия было выделено около 12 млрд рублей, восемь из них — из федерального бюджета. В 2019 году также отмечали 550-летие Чебоксар, а в прошлом — 100 лет со дня основания республик Чувашия и Марий Эл. По понятным причинам, связанным с эпидемиологической ситуацией, особого размаха в прошлом году не было, но все равно, например, та же Чувашия привлекла около 400 млн рублей из федерального бюджета. В этом году планируется празднование 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода, а в 2024-м свою 650-летнюю годовщину будет отмечать Киров».

Общенациональный характер многих культурных юбилеев отмечает политолог, главный редактор сайта InFocus.press Роман Коломойцев. Он, в частности, замечает:

«Важный момент, на который хотелось бы прежде обратить внимание: есть заметные изменения в политике Министерства культуры РФ. Еще недавно, например, в ответ на просьбу властей одного из регионов помочь с финансированием юбилея, включая установку памятника выдающемуся русскому, советскому композитору, родившемуся в этих краях, предложили обойтись своими средствами и отметить круглую дату на своих региональных площадках. По этой логике надо было бы признать гениального Свиридова, родившегося в Фатеже Курской губернии, — курским композитором, Льва Толстого — тульским писателем, а замечательного поэта Николая Некрасова, чей двухсотлетний юбилей отмечается в этом году, — украинским поэтом, ведь он родился в Подольской губернии (ныне Украина). Кто-то скажет, абсурд! Но так было в конце 90-х — начале 2000-х годов».

Иван Крамской. Портрет Николая Некрасова. 1877

Политолог Александр Семенов полагает, что организация празднования различных дат и юбилеев в регионах должна исходить из целей, которые организаторы ставят перед собой:

«Праздничные даты и юбилеи в регионах — в первую очередь это возможность для повышения туристической привлекательности региона. И как следствие, окно возможностей для местного малого бизнеса. Но здесь очень много факторов, начиная от выбора привлекательной даты для туристов с учётом сезонности до организации самой праздничной программы. В любом другом случае это может стать просто напрасной тратой бюджетных средств — праздник ради праздника».

Юбилеи — драйверы развития региональной экономики

Празднование значимых юбилеев в последние годы становится для субъектов важным фактором привлечения дополнительных средств в регион. Помимо этого, они позволяют решить ещё целый ряд вопросов: от повышения информационной узнаваемости до выстраивания взаимодействия с представителями федеральной политической и бизнес-элиты.

Александр Семенов полагает, что важной целью для таких событий могут быть GR-цели. То есть событие в регионе как возможность напомнить о себе федеральным органам власти, пригласить знаковых гостей и попутно с праздничными мероприятиями провести переговоры, решить какие-то проблемы региона. Есть вариант работы с социальным самочувствием населения через различные праздничные мероприятия.

Фейерверк © ИА REGNUM

«Праздник — это положительные эмоции при правильной организации мероприятий. Но необходимо отметить, что в сегодняшних условиях к таким событиям региональным властям нужно подходить очень осторожно. Так как кризис меняет фокус восприятия у населения, и такие события могут вызвать рост недовольства чрезмерным расточительством в сложной ситуации. Население может воспринять такие события как «пир во время чумы». Поэтому нужны серьезные предварительные замеры и анализ реакции на такие события», — предупреждает эксперт.

Олег Иванов отмечает, что известны даже случаи, когда чиновники трактуют разногласия между историками относительно даты того или иного юбилея в свою пользу: ведь летоисчисление можно вести как от первого упоминания в летописи, так и на основе современных научных методов (например, радиоуглеродном анализе). Связано это с тем, что под эти события у субъектов Федерации появляется возможность привлечь существенные средства из федерального бюджета (а у городов — также из регионального), построить и отремонтировать инфраструктурные объекты, учреждения культуры, спорта и т. д. Поэтому и региональные, и местные власти крайне заинтересованы в проведении значимых юбилейных мероприятий, подчёркивает эксперт.

Сергей Рахманинов. 1900-е

Вместе с тем у подобных событий есть ещё одна важная составляющая черта — идеологическая. Как отмечает Роман Коломойцев, «невозможно не видеть общенациональный, объединяющий смысл в проведении празднований по поводу юбилеев событий и фигур, значимых для всей России».

«В этом плане мне кажется удачной обширная программа Минкульта «Национальный проект «Культура», где обозначены в частности, такие предстоящие даты, как 150-летие со дня рождения С. В. Рахманинова, 200-летие со дня рождения А. Н. Островского. А это значит, что к намеченным мероприятиям по плану подключат множество региональных музеев, библиотек, творческих и образовательных организаций. То есть при содействии федерального ведомства, в том числе благодаря федеральному финансированию, решатся многие важные для регионов вопросы в сфере просвещения и культуры. Надо сказать, что благодаря нацпроекту «Культура» перед регионами, в том числе входящими в ПФО, открывается широкое поле контактов для внесения своих предложений в культурные программы на общероссийском уровне, а также возможности корректировки региональных культурных программ», — отмечает Коломойцев.

Очевидно, что в условиях борьбы с ковидом и сокращения региональных бюджетов проведение юбилеев становится одним из главных способов добиться финансирования для строительства крупнейших социальных и инфраструктурных проектов. А значит, регионы и дальше будут стараться максимально использовать этот ресурс.