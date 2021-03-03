Москва, , 18:52 — REGNUM Северная Корея, как и Пакистан, вовсе не сбирается применять ядерное оружие первой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

«Однако сам пример пакистанского ядерного проекта, а также индийского и израильского, были тремя ударами, которые проделали огромные дыры ниже ватерлинии в корабле под названием «Нераспространение ядерного оружия», — сказал Ланьков. — В случае с КНДР это еще один удар, причем даже более мощный. Дело в том, что между Израилем, Пакистаном и Индией, с одной стороны, и КНДР, с другой, есть существенная разница. Дело в том, что все три остальные ядерные державы никогда не подписывали соглашения о нераспространении ядерного оружия. А КНДР его подписала и использовала предоставленные режимом возможности для того, чтобы получить технологическую и другую информацию, необходимую для развития ядерного оружия. А потом из соглашения вышла. Да, Пакистан, Индия и Израиль не являются прямой угрозой. Но сам факт их появления означает, что режим нераспространения идет ко дну».

Ланьков не исключил, что после КНДР ядерный проект будет возобновлен в Бирме, что подтолкнет к соответствующим шагам и ряд других стран региона.

«В той же Южной Корее стабильно большинство населения поддерживает идею создания собственного ядерного оружия. А за этой бомбой последуют и тайваньская, и японская, и вьетнамская. На Ближнем Востоке тоже есть веселые и интересные страны. Есть Саудовская Аравия, у которой плохо с кадрами, но хорошо с деньгами. А есть еще Египет. Это «телега», которая начинает нестись вниз и рано или поздно устроит большие неприятности», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, что «ядерного джинна» уже не получится загнать обратно в бутылку.

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