Нальчик, 3 марта, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Спасатели МЧС начали поиски сноубордиста, пропавшего во время катания на горе Эльбрус, сообщает 3 марта пресс-служба управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

SKas Эльбрус

Информация о пропаже сноубордиста поступила около 17:10 мск.

«В 17:10 мск в среду поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе Гарабаши на высоте 3800−4000 метров потерялся сноубордист», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

На поиски человека отправились четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.