Москва, , 18:50 — REGNUM В перспективе от нарушения режима нераспространения ядерного оружия Россия потеряет больше, чем все остальные страны из «пятерки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

«Наш экономический потенциал достаточно скромен, и наша безопасность и роль на международной арене в большей степени зависит от ракетно-ядерного потенциала, чем роль и безопасность тех же США, Англии, Франции или Китая. Так что в долгосрочном плане ядерное оружие КНДР — это серьезная проблема, — предупредил Ланьков. — Сегодня Северная Корея, а завтра Вьетнам, Тайвань, Япония, Египет и дальше по списку? Беда в том, что с этой ситуацией ничего реально сделать нельзя. Все ведущие державы обеспокоены северокорейскими ядерными успехами. Но загнать джинна обратно в бутылку не получится. Вопрос надо решать переговорами. Однако единственно приемлемый для Северной Кореи вариант предусматривает ее признание в качестве ядерной державы. Пока США пойти на это не готовы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал о том, почему для РФ невыгодна ситуация, при которой КНДР становится полноценной ядерной державой.

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