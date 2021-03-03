Ижевск, , 18:50 — REGNUM Глава Малопургинского района Сергей Юрин попросил ОНФ (Общероссийский народный фронт) доказать, что движение не является иноагентом. Письмо со странным запросом за подписью главы района опубликовано в официальной группе ОНФ в Удмуртии пресс-секретарем организации Ольгой Ветошкиной.

Такая реакция чиновника последовала на призыв ОНФ отменить тендер на закупку автомобиля премиум-класса Toyota Camry или аналога стоимостью 2,227 млн рублей.

В частности, Юрин просит предоставить полный пакет учредительных документов, подтверждающих полномочия представителей ОНФ для осуществления контрольно-надзорных функций; полномочия экспертов ОНФ и «документы, подтверждающие их квалификацию на осуществление указанных видов контрольной деятельности»; «актуализированную выписку из Министерства юстиции РФ о том, что ваша организация не является иностранным агентом с указанием источников финансирования ее деятельности».

Только после этого в администрации Малопургинского района готовы отреагировать на запрос ОНФ об отмене закупки шикарного авто.

В свою очередь ОНФ направил письмо в прокуратуру Удмуртии с просьбой проверить запрос чиновника и дать ему юридическую оценку.

«Напоминаем в очередной раз муниципальным чиновникам, которые, видимо, читают наши обращения невнимательно, что ОНФ, лидером которого является президент России Владимир Путин, осуществляет контроль за исполнением указов и поручений главы государства», — заключила Ветошкина.

ИА REGNUM напоминает, в конце февраля Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая дежурно-диспетчерская служба Малопургинского района Удмуртии объявили тендер для приобретения автомобиль Toyota Camry или его аналога, начальная цена лота составляла 2,227 млн рублей. Причем в техдокументации, помимо объема двигателя, года выпуска автомобиля и числа лошадиных сил, были указаны такие нюансы как количество динамиков аудиосистемы, непременно кожаный салон и тонировка.

В ОНФ сочли закупку расточительной, особенно в финансово непростое для страны время. На имя главы района Сергея Юрина было направлено письмо с просьбой отменить тендер и пересмотреть планы покупки автомобиля в пользу отечественного авто эконом-класса стоимостью до 1 млн рублей.