Краснодар, 3 марта 2021, 18:48 — REGNUM Экс-полузащитник и капитан футбольного клуба «Спартак» (Москва) Егор Титов поделился ожиданиями от матча ¼ финала Кубка России между «Сочи» и «Локомотивом» (Москва).
«Эта игра — самая интрига. «Сочи» занимает III место в чемпионате. Мне кажется, они даже являются фаворитами», — отметил Титов в эфире «Матч ТВ».
Ранее 3 марта состоялась жеребьёвка стадии четвертьфинала Кубка России по футболу.
По итогам жеребьёвки состоятся следующие встречи:
ЦСКА — «Арсенал»;
«Ахмат» — «Уфа»;
«Крылья Советов» — «Динамо»;
«Сочи» — «Локомотив».
Матчи пройдут 7 и 8 апреля 2021 года.