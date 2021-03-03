Краснодар, , 18:48 — REGNUM Экс-полузащитник и капитан футбольного клуба «Спартак» (Москва) Егор Титов поделился ожиданиями от матча ¼ финала Кубка России между «Сочи» и «Локомотивом» (Москва).

«Эта игра — самая интрига. «Сочи» занимает III место в чемпионате. Мне кажется, они даже являются фаворитами», — отметил Титов в эфире «Матч ТВ».

Ранее 3 марта состоялась жеребьёвка стадии четвертьфинала Кубка России по футболу.

По итогам жеребьёвки состоятся следующие встречи:

ЦСКА — «Арсенал»;

«Ахмат» — «Уфа»;

«Крылья Советов» — «Динамо»;

«Сочи» — «Локомотив».

Матчи пройдут 7 и 8 апреля 2021 года.