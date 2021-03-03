Лос-Анджелес, США, , 18:48 — REGNUM В сеть выложили первый тизер с кадрами будущего сериала канала FX «Y. Последний мужчина» (Y: The Last Man). Ролик был опубликован 3 марта на Twitter-странице Portal DCTV.

В основу шоу лёг одноимённый комикс писателяБрайана К. Вонаи художницы Пиа Герра. В центре повествования находятся молодой человек Йорик Браун и его обезьяна-капуцин Амперсенд. После произошедшего апокалипсиса они являются последними представителями мужского пола на Земле.

https://twitter.com/PortalDCTV/status/1366844248788721664

Несмотря на то, что проект был анонсирован более 10 лет назад, съёмки «Y. Последний мужчина» стартовали в октябре 2020 года. В проекте принимают участие Дайан Лейн,Ашли Романс,Бен Шнетцер,Оливия Тирлби,Эмбер Тэмблин и другие.

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