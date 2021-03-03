Претория, ЮАР, , 18:48 — REGNUM Стойкий иммунитет появляется у тех, кто переболел штаммом 501Y. V2 коронавируса (южноафриканский), передаёт 3 марта eNCA.

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С таким заявлением выступил министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде, пояснив, что это доказано исследованиями.

Он добавил, что этот штамм даёт иммунитет не только против самого себя, но и против других разновидностей коронавируса.

Напомним, о южноафриканском штамме 501Y. V2 стало известно осенью минувшего года. Он вызвал в ЮАР вторую волну COVID-19.

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