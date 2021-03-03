Грозный, , 18:48 — REGNUM Палестине будет оказана помощь в вакцинации населения от коронавируса. Она получит вакцину от Чечни, закупленную по просьбе жителей региона. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отметив, что в настоящее время закуплено уже 10 тыс. доз препарата.

«Граждане Палестины попросили помощь у Регионального общественного фонда в закупке вакцины «Спутник V». За счет Фонда для Палестины приобретено 10 тысяч доз», — цитирует чеченского лидера ИА «Грозный-информ».

По данным информагентства, партия вакцины в Палестину будет отправлена после подготовки соответствующих документов. Ранее сообщалось также, что о желании привиться российской вакциной против COVID-19 сообщили жители Сирии. Об это они попросили муфтия Чечни Салаха Межиева во время рабочей поездки.