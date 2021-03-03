Москва, , 18:47 — REGNUM Северокорейская ядерная программа представляет угрозу для безопасности не только США, но и ряда других стран, включая Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал высказывание постпреда США при ООН о том, что КНДР будто бы представляет угрозу миру и безопасности.

«Мне трудно представить ситуацию, при которой КНДР сама применит ядерное оружие. Это в основном оружие обороны. Хотя в очень отдаленной перспективе оно может использоваться для ядерного шантажа. Тем не менее северокорейская ядерная программа представляет угрозу для безопасности не только США, но и ряда других стран. Включая Россию, — сказал Ланьков. — По одной просто причине. Само ее успешное осуществление наносит серьезный удар по режиму нераспространения. Рано или поздно примеру КНДР последуют и иные государства. Причем далеко не всегда эти системы будут разрабатываться с прицелом на США. Некоторые будут разрабатываться с прицелом на Китай или на Россию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, будут ли США пересматривать свою политику в отношении КНДР.

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