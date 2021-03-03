Москва, , 18:46 — REGNUM Новость о том, что Вашингтон решил провести пересмотр своей политики в отношении Северной Кореи, не стоит воспринимать как обещание Америки изменить свою политику на Корейском полуострове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков, комментируя соответствующее высказывание постоянного представителя США при ООН.

«Это то, что называется «полиси ревью», — сказал Ланьков. — Это совершенно стандартная практика не только в США, но и в странах англосаксонской административно-правовой культуры. Это вполне формальная процедура. Это значит, что создаются комитеты и рабочие группы, которые анализируют всё то, что делалось. Они вырабатывают рекомендации на будущее. Это стандартная процедура, и то, что эта процедура идет в отношении КНДР, это факт, который никто никогда не скрывал. Проводится разбор полетов. Новость о том, что будет пересмотр, не стоит воспринимать как намек на то, что США будут делать что-то радикально другое».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, почему для США неприемлем компромисс с КНДР.

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