Красноярск, , 18:44 — REGNUM Красноярск не сможет принять чемпионат мира (ЧМ) по сноуборду и фристайлу в 2025 г. Об этом 3 марта сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS).

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле о споре ВАДА и РУСАДА, ни один российский спортивный объект не может стать местом проведения международных соревнований вплоть до 2025 г.

Кстати, Красноярск был единственным кандидатом на проведение ЧМ в 2025 году.

Напомним, что 17 декабря был утвержден список санкций в отношении РФ со стороны ВАДА. Российские спортсмены не смогут выступать со своим флагом и гимном на Олимпийских играх и ЧМ до 16 декабря 2022 г.