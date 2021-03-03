Москва, , 18:43 — REGNUM Власти Америки не могут признать ядерного статуса Северной Кореи, даже если захотят сделать это. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал обещание представителя США при ООН о том, что Вашингтон не оставит попыток добиться ядерного разоружения Северной Кореи.

«Ни одна страна не сможет признать КНДР в качестве ядерной державы. Так что эту заевшую пластинку с рассказом о том, что единственно приемлемым результатом является ядерное разоружение, мы, скорее всего, будем слышать еще многие годы и даже десятилетия. Причем проигрывать эту пластинку нам будут не только в Вашингтоне, но и в других столицах», — сказал Ланьков.

Вдобавок ситуация в США, как полагает востоковед, осложняется внутриполитическим фактором.

«Любое американское правительство, которое признает Северную Корею пусть даже де-факто ядерной державой (по пакистанскому или индийскому образцу), немедленно подставит себя под огонь внутриполитической критики со стороны оппозиции и прессы, — сказал Ланьков. — Объяснить американскому народу, что огромные США с их хвалеными вооруженными силами, о подвигах которых Голливуд рассказывает по 10 раз в сутки, не может сделать ничего с маленькой Северной Кореей, то ли трудно, то ли невозможно».

Поэтому, как объяснил Ланьков, подписание компромиссного соглашения опасно для того правительства, которое это соглашение подпишет.

«И это при том, что единственное долгосрочное решение — это именно компромисс, — сказал кореевед. — Но именно к такому варианту американское руководство не готово. Причем не готово не потому, что оно не понимает необходимости компромисса, а потому что не знает, каким образом сделать этот компромисс минимально приемлемым для собственного политического класса, собственных СМИ и собственного населения».

Сочетание всех этих факторов, по словам Ланькова, позволяет утверждать, что официальные американские лица и в настоящее время, и через 10−20 лет будут повторять утверждение о том, что единственной приемлемой целью является ядерное разоружение.

«Более того, примерно те же бессмысленные и неискренние декларации будут делаться и Москвой, и Пекином, и другими игроками», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, готовы ли к ядерному статусу КНДР хоть какие-то страны.

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