Москва, , 18:42 — REGNUM Руководство Северной Кореи, исходя из опыта последних десятилетий, не верит международным гарантиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал планы США добиваться ядерного разоружения КНДР.

«Руководство КНДР, исходя из опыта последних десятилетий, не верит международным гарантиям и считает (вполне разумно), что единственной гарантией сохранения северокорейского государства и правящего там режима является ядерное оружие, — сказал Ланьков. — При этом у КНДР есть и политическая воля, и возможность идти на очень большие жертвы. Тем более что эти жертвы будет приносить северокорейское население, а не северокорейская элита».

А население КНДР, как подчеркнул Ланьков, естественно, никакого влияния на политику страны оказывать не может.

«Поэтому санкции бесполезны. И обещания тоже. А обещаниям северокорейское руководство не верит. И замечу, правильно делает. Санкции создадут проблемы для простого населения, недовольство которого, однако, вряд ли перерастет в восстание или революцию», — подытожил востоковед.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, почему Вашингтон грозит продолжать борьбу за ядерное разоружение Северной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: Востоковед назвал страны, которые никогда не признают ядерный статус КНДР

Читайте развитие сюжета: «Заевшая пластинка!» — эксперт о планах Вашингтона в отношении КНДР