Иркутск, , 18:42 — REGNUM На проблему бедственного состояния здания хосписа в Иркутске обратили внимание жители города на личном приеме граждан, который ранее провел депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»). Сразу после приема он осмотрел здание и обратился к губернатору с просьбой организовать рабочее совещание по вопросу строительства нового здания для хосписа.

«Нынешнее деревянное здание было построено в 50-х годах прошлого века. Капремонту оно не подлежит. Хоспис рассчитан на 70 коек, тем временем ежесуточно в паллиативной помощи там нуждаются 200−220 человек. Текущее состояние здания вызывает опасения за дальнейшую его эксплуатацию. Участок под строительство есть, но администрации Иркутска необходимо изменить его статус для строительства медучреждения», — пояснил Александр Якубовский.

Решение по участку будет принято гордумой до 1 октября 2021 года. После этого может идти речь о создании ПСД и дальнейшем строительстве.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что речь будет идти не только о возведении хосписа для взрослых, но и для детей. Типового проекта пока нет. Чтобы его разработать, регион обратится за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину, где уже есть опыт возведения подобных учреждений.

«В течении месяца у нас должны быть проведены организационные мероприятия. Мы должны посмотреть привязку к местности. В рамках окончательного решения попробуем включиться либо в федеральное финансирование, либо строиться в рамках социального партнерства. Здесь нам потребуется также помощь депутатов Государственной Думы, Александр Якубовский в частности сейчас занимается этим вопросом», — сказал Игорь Кобзев.

Александр Якубовский добавил, что если строительство центра завершится до 2024 года, то можно будет вступить в федеральную программу и получить бесплатно медицинское оборудование для нового центра. По самым скромным подсчетам, оно может стоить порядка 200 миллионов рублей.