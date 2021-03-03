Иркутск, 3 марта 2021, 18:42 — REGNUM На проблему бедственного состояния здания хосписа в Иркутске обратили внимание жители города на личном приеме граждан, который ранее провел депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»). Сразу после приема он осмотрел здание и обратился к губернатору с просьбой организовать рабочее совещание по вопросу строительства нового здания для хосписа.
Решение по участку будет принято гордумой до 1 октября 2021 года. После этого может идти речь о создании ПСД и дальнейшем строительстве.
Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что речь будет идти не только о возведении хосписа для взрослых, но и для детей. Типового проекта пока нет. Чтобы его разработать, регион обратится за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину, где уже есть опыт возведения подобных учреждений.
Александр Якубовский добавил, что если строительство центра завершится до 2024 года, то можно будет вступить в федеральную программу и получить бесплатно медицинское оборудование для нового центра. По самым скромным подсчетам, оно может стоить порядка 200 миллионов рублей.