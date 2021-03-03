Москва, , 18:40 — REGNUM Признание того факта, что Северная Корея является ядерной державой, нанесет огромный удар по привилегированному положению стран из «ядерной пятерки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал высказывание постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая заверила, что американская сторона намерена продолжать добиваться денуклеаризации КНДР, но не сказала, как.

«Никак. Они будут говорить, что они добиваются, — сказал Ланьков. — Нам ведь известны политические проблемы, которые могут тянуться десятилетиями. И формально правительства продолжают говорить одни и те же слова, отлично понимая, что эти слова ничего не меняют. Например, можно вспомнить о проблеме Северного Кипра».

Ланьков подчеркнул, что и по внутриполитическим, и по внешнеполитическим соображениям для американской администрации (и демократической, и республиканской) неприемлемо признание Северной Кореи в качестве ядерного государства.

«Более того, это признание ни при каких обстоятельствах не будет сделано не только Соединенными Штатами Америки, но и Россией, Китаем и прочими ядерными державами, — сказал Ланьков. — Ибо само признание того очевидного факта, что Северная Корея является ядерной державой нанесет огромный удар по привилегированному положению всех пяти ядерных держав. Поэтому ни США, ни Россия, ни Китай никогда не согласятся с ядерным статусом Северной Кореи».

Тем не менее, как уточнил Ланьков, их несогласие никакого влияния на реальную ситуацию оказать не может.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Линда Томас-Гринфилд также призвала Россию и США работать друг с другом.

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