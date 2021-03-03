Москва, , 18:35 — REGNUM В Москве затруднено движение на дорогах, оно достигло восьми баллов. Об этом 3 марта сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По данным на 18:30, парализовано движение в центре города, Садовом кольце, ТТК, а также больше части МКАД. Пробки образовались на шоссе Энтузиастов, Дмитровском шоссе, Ленинском проспекте, Люблинской улице.

Согласно прогнозу сервиса, в ближайшие часы заторы уменьшатся и движение нормализуется. В 20:00 дорожная ситуация улучшится до шести баллов.