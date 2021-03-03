Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Google прекращает продажи дешёвой картонной гарнитуры виртуальной реальности Cardboard VR для смартфонов. Об этом 3 марта сообщил портал Engadget.

Стоит отметить, что компания решила закрыть проект спустя семь лет после его запуска. Ещё в ноябре 2019 года Google опубликовала исходный код приложения, предоставив возможность разработчикам создавать свои проекты на его основе.

Напомним, в октябре 2019 года Google закрыла проект Daydream View, который также предоставлял владельцам смартфонов возможность окунуться в виртуальную реальность. Компания Samsung ранее также решила далее не развивать это направление.

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