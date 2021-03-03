Гаага, Нидерланды, 3 марта 2021, 18:33 — REGNUM Расследование преступлений Израиля по запросу Палестины начала прокуратура Международного уголовного суда, говорится в опубликованном 3 марта заявлении главы надзорного ведомства МУС Фату Бенсуды.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2018 г. Палестина инициировала в МУС расследование преступлений Израиля на оккупированных территориях Западного берега Иордана.
В конце 2019 года прокуратура МУС завершила предварительное изучение ситуации, объявив, что можно открыть полноценное расследование — для этого есть основания.
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