Киев, , 18:31 — REGNUM Правительство Украины на заседании сегодня, 3 марта, утвердило национальную экономическую стратегию страны до 2030 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как было заявлено, документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, аграрного сектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий, а кроме того, учитывает важные «сквозные» направления. К последним относятся, например, цифровизация и курс на развитие «зелёной» энергетики.

Правительство подчеркивает, что стратегия базируется на принципах европейской и евроатлантической интеграции, неприкосновенности частной собственности, верховенство права и нетерпимости к коррупции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем комментарии отметил, что экономическая стратегия-2030 — это «комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран».

ИА REGNUM напоминает, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%, что означает, что экономика «почти восстановится» после спада в прошлом году.