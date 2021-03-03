Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung собирается построить новый завод в США для производства полупроводниковых компонентов. Компания ведет переговоры с несколькими штатами, чтобы выбрать наиболее оптимальное место для нового производства, сообщает 3 марта Reuters.

Уточняется, что на данном этапе Samsung Electronics ведут переговоры с тремя штатами США — Техасом, Аризоной и Нью-Йорком.

В связи с тем, что недавно завод Samsung в Техасе перестал работать из-за аномальных для региона холодов, ключевым фактором в выборе нового места будет являться стабильность электро‑ и водоснабжения.

На строительство планируется потратить примерно $17 млрд. Новый завод будет использовать передовые литографические технологии и обеспечит работой 1800 человек.

Напомним, что Samsung не первая компания, которая планирует вкладываться в экономику США. Ранее тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщила о планах построить шесть фабрик на территории США для наращивания производства полупроводниковой продукции. Такое решение было принято на фоне недавно возникшего на рынке дефицита процессоров, видеокарт и даже автомобилей.