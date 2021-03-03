Москва, , 18:28 — REGNUM Дагестану нужна помощь в решении проблем, которые накопились за длительный период. Самому субъекту решить все вопросы, о которых доложила делегация республики в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации, не под силу — требуется участие федерального центра.

Поэтому постановление, принятое депутатами верхней палаты российского парламента по итогам этих дней, станет реальным планом исправления ситуации по многим вопросам. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Республике с этими проблемами одной не справиться. Постановление, которое было принято по итогам Дней Дагестана, конкретное и отражает, какая нужна помощь федерального центра для развития республики», — подчеркнула председатель Совфеда.

Она также отметила, что врио руководителя Дагестана Сергей Меликов не только доложил о наличии проблем, но и предложил реальные пути их решения, чтобы вывести регион из сложной социально-экономической ситуации.

По словам Матвиенко, в постановлении, которое одобрили депутаты Совфеда в ходе 500-й сессии верхней палаты российского парламента, были отражены реальные задачи, которые требуют поддержки федеральных властей, и их исполнения сенаторы будут добиваться.

«Соответствующие поручения о поддержке республики были даны президентом РФ. Постановление Совета Федерации, которое было принято по итогам Дней Дагестана, конкретно отражает, какая нужна помощь со стороны федеральных властей. Мы будем добиваться того, чтобы это постановление было полностью исполнено», — заявила Валентина Матвиенко.

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