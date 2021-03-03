Вилково, , 18:26 — REGNUM Украинский город Вилково, расположенный на границе с Румынией, затоплен нечистотами из-за долгов коммунальщиков перед энергетиками, сообщает 3 марта телеканал «1+1"/

Долг не превышает $250, однако ситуация до сих пор не урегулирована.

Город ранее был известен как «украинская Венеция», но на данный момент неясно, останется ли за ним старое прозвище, или оно обновится после этого происшествия.

«Вилково затапливает нечистотами. За долги по электроэнергии отключили помповые станции, что привело к остановке вакуумной канализации», — сообщает телеканал.

Уточняется, что фекальные воды с улиц города уже попадают в реку Дунай, отделяющую Вилково от Румынии.

По утверждению телеканала, если помпы вакуумной канализации не будут работать больше месяца, то сооруженная в 2018 году на средства Евросоюза система предотвращения утечки отходов в Дунай выйдет из строя окончательно и бесповоротно.

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