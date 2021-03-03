Париж, , 18:25 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (Франция) Мойзе Кин не сыграет в матче чемпионата Франции с «Бордо» из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом 3 марта сообщается в микроблоге команды в Twitter.

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Кин остался в Париже и будет соблюдать самоизоляцию.

Матч состоится в Бордо 3 марта в 23:00 мск.

В этом сезоне форвард забил 15 голов в 27 матчах за «ПСЖ».

6 марта «ПСЖ» предстоит матч с «Брестом» в Лиге 1, 10 марта клуб встретится с «Барселоной» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ).