Москва, , 18:22 — REGNUM Законопроект, запрещающий в России овербукинг, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Закрепляется запрет так называемого «овербукинга», то есть реализации количества билетов на воздушное судно, превышающее количество мест в самолете.

Одновременно устанавливается, что в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с нарушением со стороны перевозчика запрета по реализации билетов путем «овербукинга» и отказом перевозчика в предоставлении пассажиру места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, пассажиру возмещаются причиненные убытки, а также выплачивается десятикратная стоимость билета, уплаченная за воздушную перевозку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили запретить овербукинг