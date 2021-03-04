Рязань, , 09:14 — REGNUM Качество горячего питания в школе №58 Рязани лично проверил губернатор Николай Любимов. В учебное заведение он приехал после обращения родителей, написал глава региона 3 марта на своей странице в социальной сети.

Жалобу губернатору на школьные обеды оставила в комментариях мать одного из учеников. Николай Любимов попробовал запеканку и чай с молоком, завтрак ему на вкус понравился. Однако, по словам главы региона, в столовой накрывают столы сразу на 230 человек, и еда просто остывает. Школе необходимо докупить пароконвектоматы.

«Спасибо родителям за обратную связь. Вижу ваши обращения и стараюсь оперативно на них реагировать. Обеспечить школьников хорошим питанием — наша важная задача, и ваши отзывы и предложения помогают её решать», — написал губернатор.

Николай Любимов поручил профильным ведомствам срочно представить предложения по дооснащению столовых крупных школ оборудованием, чтобы еда была «и вкусной, и горячей».