Санкт-Петербург, 3 марта 2021, 18:26 — REGNUM Народный артист СССР Олег Басилашвили награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, ему также объявлена благодарность президента Российской Федерации. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Смольного.
Торжественное вручение ордена и благодарности по поручению президента России Владимира Путина провел губернатор Александр Беглов.
Напомним, 86-летний Олег Басилашвили — почетный гражданин Санкт-Петербурга. народный артист СССР, с 1959 года служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова.
Недавно он перенес заболевание COVID-19.
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