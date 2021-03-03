Екатеринбург, , 18:17 — REGNUM Ленинский райсуд Екатеринбурга завершил судебное следствие по делу о резонансном ДТП на улице Малышева, которое произошло 4 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Судебные прения между тем продолжаются. 4 марта ожидается выступление представителей защиты. И уже совсем скоро будет оглашён приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП погибли водитель и пассажир такси. Под суд попал житель Екатеринбурга Владимир Васильев 1996 года рождения. Ему вменяют угон транспорта без цели хищения и нарушение Правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшее смерть двоих человек. 3 марта в прениях прокурор попросил суд назначить Васильеву 13 лет колонии.

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