Варшава, , 18:17 — REGNUM Польская биотехнологическая компания Mabion будет производить вакцину от COVID-19 по технологиям американской компании Novavax. Об этом 3 марта сообщил руководитель Польского фонда развития Павел Борис на странице в Twitter.

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«Польша присоединится к группе стран, где производят вакцину от COVID-19. Ожидается, что передача технологий от американских производителей польской биотехнологической компании состоится во втором квартале текущего года», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в компании Novavax объявили о 89%-й эффективности своей вакцины от COVID-19.