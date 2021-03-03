Киев, , 18:21 — REGNUM Целью нынешней политики действующей власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским является уничтожение независимости судебной системы, оказание давления на судей, блокирование, в том числе и физическое, работы независимых и неподконтрольных президенту судей и судов.

Об этом сказано в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва), обнародованном сегодня, 3 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

В политической силе отмечают, что систематический произвол власти Зеленского и монобольшинства, проявляющийся во внесудебной расправе с инакомыслящими, политических арестах, уничтожении свободы слова, предусматривает лишение независимости и взятие под свой единоличный контроль судебной ветви власти, попытку путем давления и шантажа подчинить себе органы судебной власти. Антиконституционные действия президента Зеленского — явное тому подтверждение, указали в политсиле.

В ОПЗЖ отметили, что президентский произвол уже привел к блокированию работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и полной остановке процедуры назначения на должности в судах первой и второй инстанций. Так, с 2019 года незаполненными остаются более 2 тыс. вакансий, а некоторые суды вообще прекратили работу из-за отсутствия судей. Это, подчеркнули в заявлении, является грубым нарушением гарантированных статей 55 Конституции Украины прав граждан на должную и эффективную судебную защиту.

«После признания решением Конституционного суда Украины от 11 марта 2020 года положений так называемой первой судебной реформы Зеленского (в частности, относительно сокращения количества судей Верховного суда, прекращения полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины) противоречащими Конституции Украины и посягающими на независимость судебной власти, а также исключающими возможность реализации права каждого на доступ к правосудию глава государства не оставил попытки «реформирования»», — отмечают в политсиле.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» дала резкую и принципиальную оценку такому нововведению, заявив, что «псевдореформа Зеленского, направленная на сокращение численности судей Верховного суда — причем данную инициативу подвергли жесточайшей критике эксперты Венецианской комиссии — преследовала единственную цель: сделать судебную систему ручной, управляемой и направляемой из властных кабинетов.

В заявлении ОПЗЖ говорится, что проявлением полного юридического невежества стал инициированный президентом Зеленским законопроект № 3711 «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления», отклоненный Верховной радой под предлогом повторного первого чтения, подготовка которого поручена комитету по вопросам правовой политики.

«Подтверждением таких выводов являются результаты голосования парламентариев по данному законопроекту: его поддержали 22 народных депутата, 20 из которых — представители президентской фракции», — заметили в партии.

В то же время, продолжили в ОПЗЖ, доработанный парламентским комитетом законопроект не учитывает правовую позицию Конституционного суда Украины относительно формирования высшей квалификационной комиссии судей Украины и не устраняет тех объективных факторов, которые стали основанием для признания положений закона неконституционными. Следствием принятия заведомо неконституционного закона станет повторное признание судом его норм не соответствующими основному закону, а итогом — продолжение коллапса в судебной системе.

Более того, акцентировали внимание в политсиле, законопроект предполагает участие международных экспертов, предложенных международными и иностранными организациями, в работе комиссии по вопросам добропорядочности, осуществляющей конкурсный отбор членов высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В партии считают, что отдельной правовой оценки заслуживает давление, оказываемое властью Зеленского на Конституционный суд, персональное незаконное преследование и информационная травля его председателя Александра Тупицкого. Такие действия Зеленского направлены на узурпацию власти, недопущение отмены антиконституционных законов, принятых в интересах субъектов, осуществляющих внешнее управление Украиной, говорится в заявлении.

В связи с вышесказанным ОПЗЖ заявила, что проводимая властью Зеленского политика не имеет ничего общего с реформированием судебной системы, конечной целью которого является обеспечение конституционного права украинских граждан на судебную защиту.

«Цель политики власти — уничтожение независимости судебной системы, оказание давления на судей, блокирование, в том числе и физическое, работы независимых и неподконтрольных президенту судей и судов. Подчеркиваем, что в независимом, суверенном и правовом государстве недопустимо участие иностранных агентов в формировании государственного коллегиального органа судейского управления, действующего в системе правосудия Украины. Это — элемент внешнего управления, продолжающейся колонизации государства» — резюмировали в партии.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский в присутствии президента Европейского совета Шарля Мишеля заявил, что европейские партнеры поддерживают Украину в проведении судебной реформы и «совершенствовании судебной системы» по плану, который предложила нынешняя власть.