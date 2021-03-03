Редвуд-Сити, США, , 18:16 — REGNUM Геймеры, ранее обвинившие Electronic Arts (EA) в тайном изменении сложности режима FIFA Ultimate Team, отозвали судебный иск. Об этом 3 марта сообщил портал Eurogamer.

Компания сообщила, что они решили забрать своё заявление после того, как EA поделилась подробной технической информацией и предоставила геймерам возможность пообщаться с разработчиками. EA также опубликовала заявление, в котором пообещала никогда не использовать динамическую регулировку сложности.

Напомним, в 2018 году EA запатентовала эту технологию, пояснив в заявке, что она позволит«максимизировать вовлеченность геймера на протяжении всей игры». Несмотря на последующие заявления разработчика о том, что он не собирается использовать этот метод, некоторые геймеры решили, что в коде игр FIFA «зарыты» некие секретные сценарии и результаты игрового процесса далеко не всегда являются случайными.

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