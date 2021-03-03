Тамбов, , 18:13 — REGNUM Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на клуб «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом 3 марта сообщается на сайте РФС.

РФС удовлетворил заявление нападающего Георгия Мелкадзе о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объёме. Клуб должен выплатить футболисту долг по зарплате, премиям за сезон — 2019/20, компенсации отпуска при увольнении в течение 14 рабочих дней с момента вступления решения в силу.

Запрет может быть снят палатой в случае исполнения обязательств перед Мелкадзе.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице ЧР.