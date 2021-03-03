Красноармейск, , 18:06 — REGNUM Администрация подмосковного Красноармейска могла способствовать продвижению комбината «Вектор» на рынке соцпитания. Об этом заявила изданию FederalCity руководитель комбината «Полар» Людмила Борисенко, комментируя отравление учеников в школе №1, произошедшее сразу после замены ее компании на фирму «Вектор» в качестве оператора питания.

27 февраля СМИ сообщили о массовом отравлении в красноармейской школе №1. После обеда в школьной столовой у десяти первоклашек был выявлен кишечный синдром и острый гастроэнтерит. Инцидент произошел через несколько дней после замены поставщика питания в учебном заведении. Сообщается, что надзорные органы пока не рассматривают причастность комбината «Вектор» к отравлению школьников. Как пишет FederalCity, «по словам руководителя предыдущего оператора питания школы №1 комбината «Полар» Людмилы Борисенко, администрация города и школы могут действовать в интересах «Вектора».

В начале 2021 года тендер на поставку продуктов питания в школы Красноармейска выиграла компания «ПродФутСервис», заключившая договор субподряда с комбинатом «Полар», который и начал обслуживать учебные заведения города.

В середине января появились сообщения о случаях заболевания детей в красноармейских школах №3 и №4. В ходе проверок ученикам был поставлен диагноз «ротавирусная инфекция». Издание «Версия» обратило внимание, что вспышка заболевания началась сразу же после возвращения учеников с каникул, и поэтому вины компании, поставляющей продукты питания в учебные заведения, нет.

«Однако, — отмечает FederalCity, — Федеральное-медико-биологическое агентство (ФМБА) в лице главного санитарного врача Красноармейска Натальи Сениной всё равно пыталось назначить комбинат ответственными за инцидент, о чём рассказала директор «Полар».

«Министерства образования МО, которые не обнаружили никаких нарушений с нашей стороны как у поставщиков питания, но ФМБА бездоказательно утверждало, что источником вспышки все равно является пищеблок. При личных встречах с главным санитарным врачом Сениной Н. С. нам было сказано, что никаких доказательств они нам предъявлять не будут. Также мы услышали многое об отношении сотрудников ФМБА к родительской общественности и детям г.о. Красноармейска, и нам было настоятельно рекомендовано не общаться с родителями, так как они не совсем «адекватные» (запись разговора имеется)», — сообщила FederalCity директор «Полара».

В результате действий ФМБА комбинат «Полар» был отстранен от поставок и мог быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, лишившись права поставлять продукты питания в школы Красноармейска, в том числе и по субподряду. Однако за «Полар» заступилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Несмотря на это, администрация Красноармейска заключила контракт с новым оператором питания — комбинатом «Вектор».

«На утро 23 февраля, приехав в школы, мы обнаружили свой инвентарь, посуду, оборудование, буфетную продукцию в коридорах школ, вынесенные за пределы пищеблоков, на которые нас не пустили без объяснения причин, — передает FederalCity слова Людмилы Борисенко. — Вследствие чего наша компания понесла убытки (испорченная продукция, недостача инвентаря, посуды, оборудования)».

По мнению руководителя комбината «Полар», произошедшее может объясняться особым положением «Вектора».

«С 24 февраля, по нашей информации, «новый» организатор питания — это дружественная администрации г.о. Красноармейска компания «Вектор», — заявила Борисенко FederalCity. — 26 февраля, мы случайно узнали от родителей школ г. Красноармейска, что в СОШ 1 произошло массовое отравление первоклашек. И на удивление, эта информация не вызвала никакого резонанса в информационном поле, мне кажется, я понимаю, почему все это спускают на тормозах, на манеже все те же».

Как отмечает издание, «контракт с Красноармейском комбинат «Вектор» получил как занявший 2-е место при проведении тендера на организацию питания. Победу одержал «ПродФутСервис», победив как на квалификационном этапе, когда оцениваются качественные показатели, так и на этапе аукциона. В соответствии с федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок», крупные компании обязаны отдавать минимум 15% контракта на субподряд малому бизнесу. Компании могут заниматься как обслуживанием образовательных учреждений, так и поставками продуктов основному комбинату в рамках госконтракта. По условиям этого требования «ПродФутСервис» заключил договор с компанией «Полар», которая в итоге и занималась непосредственным обслуживанием столовых в школах Красноармейска. А комбинат «Вектор» занимается выполнением контрактов самостоятельно, специализируется на обслуживании детских садов Московской области. С начала года компания заключила почти 30 контрактов на общую сумму свыше 125 миллионов рублей с дошкольными образовательными учреждениями. Но контракт с администрацией Красноармейска на обслуживание школ оказался одним из наиболее выгодных для комбината — более 15 миллионов рублей».