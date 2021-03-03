Варшава, , 18:11 — REGNUM Заместитель министра юстиции Польши Михал Вось в беседе с журналистами Polskie Radio раскритиковал решение Суда ЕС о том, что польская судебная реформа не соответствует правилам и нормам Евросоюза.

«Обход польского конституционного права в вопросах организации национальной судебной системы, в чем у ЕС нет никаких полномочий, является нарушением договоров и дальнейшим ограничением государственного суверенитета», — заявил Вось.

Замминистра также подчеркнул, что подобные решения Суда ЕС являются «тревожным звонком» по поводу отношения Брюсселя к национальным суверенитетам стран — членов Союза. «На наших глазах судьями Суда ЕС предпринимается еще одна попытка федерализации ЕС», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Суд Евросоюза (CJEU) признал итоги судебной реформы в Польше противоречащими законам и нормам Европейского союза. В решении Суда ЕС говорится, что в результате судебной реформы, инициированной польским правительством, соискатели на должность судьи Верховного суда страны оказались лишены возможности оспаривать решения Национального совета юстиции, который занимается рекомендацией кандидатур на замещение должности. Это, по мнению судей, является нарушением европейских норм, касающихся защиты независимости судебной системы.