Оберстдорф, , 18:09 — REGNUM Александр Большунов (Россия) занял IV место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира (ЧМ) в Оберстдорфе (Германия). До III места и бронзы ему не хватило 8 сек. Об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пьедестал заняли норвежские лыжники. I место и золото взял Ханс-Кристер Холунд, II место — Симен-Хегстад Крюгер, III — Харальд-Эстберг Амундсен.

«Расстроенный Большунов прошёл мимо нашей позиции. К сожалению, ему сейчас не до интервью. Конечно, мы расстроены вместе с Александром, но удар нужно держать», — отметил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Все российские лыжники попали в число 15 сильнейших. Артём Мальцев — 5, Иван Якимушкин — 11, Андрей Мельниченко — 12.