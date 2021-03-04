Волгоград, , 09:11 — REGNUM Ущерб, причинённый объектам охраны окружающей среды на сумму почти 17 млн рублей, предстоит выплатить бизнесмену, добывавшему песок в Дубовском районе Волгоградской области. Установлено, что мужчина разрыл карьер незаконно, сообщили ИА REGNUM 3 марта в объединённой пресс-службе судов региона.

С иском о взыскании ущерба в суд обратилось управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Предприниматель в 2018 году начал незаконно добывать песок вблизи села Варькино Горнобалыклейского сельского поселения. За время земляных работ он снял и переместил плодородный слой почвы на общей площади 14 тыс. 325 кв. м. В природоохранном ведомстве оценили ущерб в 16 млн 915 тыс. 928 рублей. Суд поддержал иск Росприроднадзора.

Представитель ответчика заявил, что бизнесмен провёл рекультивационные работы нарушенных земель, о чём составлен соответствующий акт, и тем самым уже возместил ущерб окружающей среде. Волгоградский областной суд, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения.